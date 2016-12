Marteaux des enchères à Auvers-sur-Oise

A Auvers-sur-Oise, le parcours Voyage au temps des Impressionnistes, tel qu’il existait au château depuis plus de 20 ans, ferme ses portes dans l’attente du renouvellement de la scénographie. C’est le contenu des 12 salles thématiques qui vont des rues de Paris aux plages de la Manche en passant par les cabarets, salons bourgeois, bistrot parisiens en autres thèmes de la vie au temps des Impressionnistes, qui seront proposées aux enchères le dimanche 11 décembre à partir de 14 h sur place. Me Eric Dumeynou, commissaire priseur associé s’en explique et revient sur son parcours personnel.

Une émission préparée et présentée par Jean-François Dupaquier.