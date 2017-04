Les master class de la Roche-Guyon du 4 au 8 avril

Lors de cette nouvelle édition des Master class de La Roche-Guyon, le violoniste Jean Mouillère, fondateur du Quatuor Via Nova et professeur à l’École Normale de Musique de Paris, donnera à de jeunes talentueux musiciens la possibilité de suivre des cours à ses côtés ainsi qu’avec le violoncelliste Philippe Bary, le pianiste Michele Innocenti, et Yoko Kaneko au pianoforte.

Cette formation est organisée au château de La Roche-Guyon en partenariat avec le Parc naturel régional du Vexin français, la Collégiale de Mantes-la-Jolie, les Communes de La Roche-Guyon et de Vétheuil, l’association Via Nova et le Rotary Club International. Une trentaine de jeunes musiciens de tous pays viennent jouer au château et suivre des cours individuels et collectifs.

Pour la première année, deux Grands prix Rotary Paris-Normandie seront remis à un soliste (1 500 euros) et à un ensemble instrumental (2 500 euros) lors du concert des révélations du dimanche. Ces prix seront décernés par un jury présidé par Olivier Bellamy, journaliste et animateur radio de l’émission Passion Classique sur Radio classique.

Depuis 11 ans, ces master class ont révélé de nombreux jeunes musiciens parmi lesquels on retrouve le pianiste Adam Laloum et l’altiste Adrien Boisseau, nominés aux Victoires de la Musique Classique en 2016 ou encore Koji Yoda, violoniste reconnu dans le monde de la musique baroque.

Des master class publiques et des concerts ponctueront cette semaine. Du mardi au samedi de 15h30 à 18h, les élèves se produiront en public dans la galerie du château, sous l’oreille attentive de leurs professeurs.

Au cours d’une série de concerts de grande qualité élèves comme maîtres interprèteront de riches programmes.

Un concert spécial sera donné le jeudi 6 avril à 11h à l’hôpital de La Roche-Guyon (concert pour les enfants polyhandicapés de l’hôpital).

Le soir même à 20h30 à la collégiale de Mantes-la-Jolie, La Nuit du violoncelle ouvrira cette série avec Philippe Bary, Jean Mouillère et l’ensemble de violoncelles des Master classes sous la direction de Clément Batrel-Genin.

Vendredi 7 avril, à 20h30 à l’église de La Roche-Guyon, le violoniste Koji Yoda donnera un concert Concert baroque aux côtés de Yoko Kaneko et Luca Montebugnoli au pianoforte.

Samedi 8 avril, à 19h à l’église de Vétheuil, le concert Les Cordes Classiques sera donné par Jean Mouillère, Michele Innocenti et l’orchestre des Master class sous la direction de Koji Yoda.

Dimanche 9 avril, à 15h30 au château de La Roche-Guyon, le Concert des révélations 2017 clôturera ces Master classes, avec la remise des prix.

Le violoniste Jean Mouillère est l’invité de l’émission Ballade musicale

Présentation : Bernard Ventre