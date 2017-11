Masterclasse de piano à Enghien-les-Bains avec Claire Désert

L’association Pianomasterclub organise avec le concours de la ville d’Enghien-les-Bains trois masterclasse de piano à l’Auditorium de l’École de musique.

La pianiste Claire-Marie Le Guay animait la première session de la masterclasse des 18 et 19 mars 2017.

Pascal Amoyel, le pianiste aux 50 doigts, dirigeait la deuxième session les 24 et 25 juin 2017.

Claire Désert anime la troisième session de la masterclasse 2017, l le samedi 9 décembre de 14h. à 18h, et dimanche 10 décembre de 9h30 à 13h30, et offre un récital autour de Chopin, Beethoven, Schumann et Verdi samedi 9 décembre à 20h.

Ces masterclasses vont permettre aux 21 meilleurs élèves de piano des conservatoires régionaux de Marseille, Limoges, Grenoble, Caen, Rouen, Montpellier et Bordeaux de bénéficier gratuitement d’un enseignement de haut niveau.

Jean-François Mazelier, président de l’Association Pianomasterclub, est l’invité de Balade musicale de IDFM Radio Enghien, et nous dit combien il est important d’organiser de telles masterclasses afin d’aider à se perfectionner auprès de grands maîtres, tels Claire-Marie Leguay, Pascal Amoyel et Claire Désert.

En 2018, ce seront Jean-Philippe Collard (17/18 mars), Jean-Claude Pennetier (2/3 juin) et Anne Queffelec (8/9 décembre) que nous inviterons à Enghien, puis Bruno Rigutto et Veronique Bonnecaze (professeurs à l’École Normale Alfred Cortot) et Marie-Josephe Jude (Professeur au CNSM) ou Laure Favre-Kahn en 2019.

Cette balade musicale est co-animée par Tristan Pfaff, pianiste-concertiste, directeur artistique du festival Ballade musicale d’Enghien-les-Bains organisée par IDFM Radio Enghien les 6, 7 et 8 avril 2018.

Présenté par Bernard Ventre et Tristan Pfaff.