Matthieu Stefanelli, pianiste, compositeur, chef d’orchestre

Né le 8 mars 1985 à Nice, Matthieu Stefanelli débute le piano à l’âge de 6 ans au conservatoire de sa ville natale. Il entre à 16 ans au Conservatoire de Paris (CNSMDP) dans la classe de piano de Jacques Rouvier et Prisca Benoit puis Bruno Rigutto.

Il effectue également un cursus d’analyse médicale et de musique de chambre. Titulaire de trois premiers Prix et d’un Master du CNSMDP, il entre en classe d’orchestration au CRR de Paris où il obtient un premier prix à l’unanimité et les félicitations du Jury.

Matthieu Stefanelli fonde en 2007 le trio Métabole avec la violoniste Besa Came et le violoncelliste Julien Lazignac. Il s’oriente aussi vers la direction, dirige régulièrement l’orchestre des lauréats du Conservatoire (OLC). Un film sera par ailleurs réalisé par Thierry Augé autour de cette classe où Matthieu Stefanelli apparaît.

Assistant de Pierre Molina dans les choeurs de Paris XIII pendant 10 ans, il fonde en en 2016 les Choeurs Lacryma Voce. Avec cette formation, il aborde le répertoire de musique sacrée: le Requiem de Gabriel Fauré, le Requiem de Maurice Duruflé qui fût interprété magnifiquement le 7 avril 2017 à l’Église Saint-Joseph d’Enghien-les-Bains lors du Festival Ballade Musicale organisé par IDFM Radio Enghien. Le pianiste-concertiste Tristan Pfaff en était le directeur artistique.

Matthieu Stefanelli est également compositeur. Ses œuvres s’étendent du répertoire symphonique au répertoire de musique de chambre en passant par des pièces pour soliste éditées chez Billaudot et Delatour France. II est lauréat des Fondations Oulmantet et Marc de Montalembert.

Présenté par Bernard Ventre et Tristan Pfaff.