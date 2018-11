Maurice Ravel : L’Intégrale – Correspondance (1895-1937) écrits et entretiens un ouvrage de Manuel Cornejo

C’est un document exceptionnel réuni par Manuel Cornejo au long de deux décennies, qui éclaire de manière très vivante la vie et la carrière du musicien à travers l’intégralité de la correspondance et des écrits publics et privés (plus de 2650 documents) de Maurice Ravel, (1875-1937), le compositeur français le plus joué dans le monde. Son boléro l’a élevé au statut de véritable mythe.

Manuel Cornejo est professer agrégé de l’Université, docteur en littérature espagnole, ancien membre de la Casa Velazquez (EHEHI), chercheur spécialiste de Maurice Ravel, Collaborateur régulier des Cahiers Maurice Ravel (Fondation Maurice Ravel) et Président – fondateur de l’Association des Amis de Maurice Ravel.

Invité de IDFM Radio Enghien ; Manuel Cornejo présentera son ouvrage: Maurice Ravel – L’Intégrale – Correspondance (1895-1937) écrits et entretiens – Ed. le Passeur.

L’émission sera illustrée par de nombreux extraits musicaux tirés des plus belles pages de Maurice Ravel.

Présenté par Christophe Gravereaux.