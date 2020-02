Maurice Ravel, un musicien en toutes lettres

Compositeur inventif, novateur tout au long de sa vie, il a parcouru le monde entier avec sa musique, adulé sur tous les continents, assez souvent critiqué aussi par les plus conventionnels des journalistes, ses œuvres les plus marquantes sont Jeux d’eaux, Ma Mère l’Oye, Daphnis et Chloé, L’enfant et les sortilèges, et bien sûr le Boléro.

Sa correspondance a été reconstituée depuis plus de 25 ans par Manuel Cornejo, le principal invité de notre émission, et il nous livre un être d’une grande bonté, très attaché à sa famille notamment à sa mère, fidèle en amitié, sans rancœur envers ceux qui l’égratignent, reconnaissant envers ceux qui l’ont formé, en particulier Gabriel Fauré.

Homme courageux, il s’engage volontairement malgré un état de santé fragile dès 1914 dans la guerre, sur le front de l’Est à Bar le Duc et Verdun, il vit au plus près des poilus, et souffre de toutes sortes de maladies. Jusqu’en 1917, il vit sans pouvoir travailler mais essaie malgré tout de concevoir de nouvelles créations.

Sa correspondance nous permet de suivre au jour le jour la vie créative de cet homme, ses relations avec les autres musiciens, ses voyages incessants, jusqu’en 1928 pendant sa tournée américaine, les scandales que provoquent certaines de ses œuvres.

Isabelle Flory, violoniste et Stéphane Spira, pianiste qui viennent de sortir un album avec les berceuses de Debussy, Fauré, Ravel, accompagnent cette émission et on peut entendre le raffinement de leur interprétation de Maurice Ravel, en particulier la sonate pour violon et piano qu’il a mis des années à finaliser. Très émouvant.

Photo de couverture : Manuel Cornejo, Claude Lévy, Isabelle Flory, Stéphane Spira dans notre studio idFM Radio Enghien.