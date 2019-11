Maxime Zecchini, Oeuvres pour la Main Gauche, Anthologie, volume 8

Le pianiste-concertiste Maxime Zecchini vient de réunir dans un album, Anthologie, volume 8, publié par Ad Vitam, deux oeuvres pour la main gauche : le capriccio pour piano main gauche et sept instruments à vent de Leos Janacek et la suite pour deux violons, violoncelle et piano main gauche, opus 23 de Erich Wolfgang Korngold. Une interprétation étonnant

Maxime Zecchini s’est entouré pour cette émission de la flûtiste Lucie Humbert et du tubiste Corentin Morvan qui vous réservent quelques surprises musicales.

Ne manquez pas cette Ballade musicale qui ne peut vous apporter que du bonheur d’autant que idFM est la radio du bien-être.

Présenté par Bernard Ventre.