Maxime Zecchini, pianiste et Allan Swieton, altiste

Maxime Zecchini, pianiste au parcours singulier nous propose un nouveau volume de son intégrale des pièces pour la main gauche, consacré aux compositeurs contemporains, c’est le volume 7 Anthologie Œuvres pour la main gauche paru aux édition Ad Vitam.

En poursuivant la réalisation de la première anthologie complète des œuvres pour la main gauche, il m’a semblé indispensable de consacrer un volume aux compositeurs contemporains, nous déclare Maxime Zecchini.

L’altiste Allan Swieton forme avec Lyodoh Kaneko, 1er violon – Young Eun Koo, 2ème violon – Marlène Rivière, violoncelliste, le quatuor Ellipse.

Membres de l’Orchestre National de France, leur désir était de faire de la musque de chambre ensemble. Leur premier disque qui vient de paraître pour le label Ad Vitam réunit trois œuvres diverses mais témoignent du renouveau de la musique instrumentale en France au tournant des XIXème et XXème siècles.(Claude Debussy, Camille Saint-Saëns et Guillaume Lekeu)

Maxime Zecchini et Allan Swieton sont les invités de idFM radio Enghien. En fin d’émission sera retransmis une interview de Pascal Escande, directeur artistique du Festival d’Auvers-sur-Oise et de Musiques en Scène de Mériel pour Musiques en Scènes de Mériel qui se déroule les 25, 26, et 27 janvier 2019.

Renseignement et réservation : 01 34 40 57 30 ou sur meriel.fr

Présenté par Bernard Ventre.