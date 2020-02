Médecine anti-âge et micronutrition

1) Le bien vieillir à la Thalasso de Roscoff pour vous chers auditeurs seniors actifs qui souhaitent rester au top de votre forme, soulager vos douleurs articulaires, gagner en vitalité, activer vos défenses immunitaires ou réduire vos rides et autres signes de fatigue.

Nouvelles cures dont la Cure Capital Jeunesse, tout un programme pour vous aider à rester jeune. Comment apporter tout ce qu’il faut aux cellules pour qu’elles fonctionnent de façon optimale.

Apprendre à gérer son stress et mieux se nourrir. Conseils, visite médicale, diagnostics diététique et de peau, consultation avec un médecin anti-âge spécialisée en médecine esthétique et micronutrition.

Soins d’hydrothérapie, massages, enveloppement d’algues, soins de beauté ciblés…Détente dans un environnement iodé authentique et tonique face à l’ile de Batz.

Interview du Docteur Michèle Marchaland, médecin à la Thalasso Valdys à Roscoff au micro d’IDFM, la radio du bien-être.

Plus d’informations sur thalasso.com

2) Le bien-être à bord d’un quatre-mâts de la compagnie Star Clippers présente au Salon des voyages Univairmer à Enghien-les-Bains : des croisières sous le signe de la relaxation pour le corps et l’esprit, yoga et spa.

Rencontre avec Béatrice Frantz-Clavier.

Plus d’informations sur starclippers.com

Présenté par Marie-Françoise Souchet.