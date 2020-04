Gérard Kurkdjian a été directeur artistique du Festival de Fès des Musiques Sacrées du Monde de sa création en 1994 jusqu’en 2009.

Auteur du Grand Livre des Musiques Sacrées du Monde publié en 2016 chez Albin Michel, il est également musicien, initiateur de créations où s’entrecroisent poésies mystiques et musiques d’Orient et d’Occident, conseiller artistique de divers festivals de musique et conférencier.

Autour de son livre : Méditation musicale, comment méditer avec les plus belles musiques du monde.

Parmi tous les arts, la musique est la forme la plus à même de générer quasi instantanément plaisir et émotions. En s’appuyant sur la charge spirituelle tout à fait singulière qu’elle porte en elle, Gérard Kurkdjian en fait le cœur d’une nouvelle pratique de méditation : la méditation musicale.

Cette forme tout à fait inédite d’écoute contemplative de la musique suit un protocole précis, soigneusement établi, à travers lequel les musiques vont se révéler comme des flux d’énergie, porteuses d’un sacré qui transcende tous les univers religieux.

La méditation particulière que propose ici l’auteur et qui en fait l’originalité, s’appuie sur de « véritables » et riches musiques, prises dans les divers courants et répertoires de la planète : musiques du monde, musique classique, jazz, musiques liturgiques et rituelles, créations contemporaines…

Choisies en fonction de leur beauté, de leur profondeur, de leur résonance émotionnelle, de leur capacité à recentrer et de leur potentiel spirituel, ces musiques deviennent, durant le temps de cette méditation musicale, des supports de contemplation et de recueillement..