Mémoire et Cinéma, une anthologie de musiques de films évoquant les traditions juives et l’Histoire de la Seconde guerre mondiale

Il y a un peu moins d’un an, la violoniste Isabelle Durin et le pianiste Michaël Ertzcheid faisaient paraître chez Paraty, l’album Mémoire de Cinéma. L’âme juive y transparaît et semble se réinventer à chaque séquence des douze films revisités.

La valeur de la réalisation, tient surtout à la complicité évidente entre les deux interprètes : mémoire des sons, des mélodies, des inflexions à la fois douces, autant de réminiscences qui laissent entrevoir images et sons intimement liés.

Faut-il citer parmi les titre : La vie est belle, La liste de Schindler, la passante du Sans-souci, La rafle, La vie devant soi.

Le compositeur Michel Legrand présent dans ce disque a passé son enfance à Montlignon et a vécu au domaine de Montbrun à Maffliers dans le Val d’Oise. idFM Radio Enghien lui rend hommage comme à Georges Delerue qui vécut à Soisy sous Montmorency tout près du Petit lac d’Enghien.

La violoniste Isabelle Durin, titulaire de l’Orchestre National de l’Ile de France, est notre invitée. Elle a su avec le pianiste Michaël Ertzscheid élaborer un programme qui nous touche par la finesse de sa musicalité, la recherche d’un son flexible, chaleureux et doué d’une finesse d’intonation.

Présenté par Bernard Ventre.