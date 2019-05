Marc M.Vallée, fondateur de Ariane Editions, est également à l’origine du grand événement « Science et Conscience » qui a rassemblé plus de 1500 personnes au Zénith de Toulouse, en mai 2012.

Co-auteur du livre : Mémoires d’Orion avec Rosanna Narducci , qui , en 1975, âgée de 3 ans, vit ses premières retrouvailles avec sa famille stellaire. A 16 ans, elle reçoit une pluie de cristaux qui se matérialisent sous ses yeux.

Trois ans plus tard, elle entame sa quête spirituelle par une exploration de ses vies antérieures. Elle contacte alors ses guides de Lumière et n’a que 20 ans lorsque Christ’Al Chaya, l’un d’entre eux, se manifeste à elle.

Il lui explique que l’encodage cristallin reçu, fait d’elle un canal de transmission de son enseignement et que les codes contenus à l’intérieur de ces particules cristallines s’activeront au fur et à mesure de son évolution spirituelle

Faites-vous partie du groupe d’âmes engagées sur cette magnifique planète dans le but de mettre fin aux grands conflits entre les forces évolutives et involutives dont l’origine remonte aux systèmes solaires d’Orion, et qui culminent à présent sur la Terre ?

Découvrez alors comment tout a commencé, depuis le premier mandat donné aux membres du Haut Conseil de Sirius par l’Émissaire des 24 Anciens, jusqu’au déploiement du plan Terre.

Votre chemin prend dorénavant toute son importance, car c’est en fonction de vos choix conscients que vous intégrerez votre être solaire – sur les plans individuel et collectif. Cette intégration est la clé d’activation de votre planète bien-aimée en qualité de l’une des douze bibliothèques galactiques, celle sur laquelle tout repose.