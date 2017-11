La métamorphose de Raphaël

Patrice Lepage, Ingénieur de formation, Fondateur de TerrEthique, un espace de Compréhension Partagée autour d’une question transversale et universelle : Comment l’humanité se nourrira-t-elle demain ?

Patrice Lepage est un accoucheur de projets soucieux d’utilité sociale.

conseiller du Président du Conseil de la FAO, l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture. Amateur de récits qui éclairent le réel et lui donnent sens, il fut directeur de collection chez un grand éditeur parisien, et est l’auteur de plusieurs ouvrages…