Autour de son dernier livre : Michka, La grande dame du cannabis se dévoile.

Un récit kaléidoscopique qui, subtilement, fait du bien. Parfois, Michka tremble et vacille. Quoi qu’il en soit, sa lumière brille toujours plus vive.

En 1995, elle avait déjà écrit trois livres sur son « amie et alliée », la marijuana, lorsqu’elle se retrouva, au cours d’un procès largement médiatisé, face à un respecté professeur de médecine, conseiller de l’Organisme Mondial de la Santé et qui, depuis plus de vingt ans, mettait en avant des recherches faites en dépit du bon sens, « démontrant » toutes la prétendue dangerosité du cannabis. Ce procès précipita Michka dans l’arène – il en fit une guerrière pacifique.

Tout comme il est traditionnel, en France, d’honorer une personne publique en lui dédiant une rose nouvellement obtenue, on a récemment célébré sa « contribution exceptionnelle à la connaissance du cannabis » en lui dédiant une variété d’herbe portant son nom, la Michka. Elle est la première femme à recevoir ce tribut.

Qu’elle sillonne les mers sur le voilier construit de ses mains ou qu’elle se consacre à ses petits, qu’elle retourne à la nature dans la forêt de l’Ouest canadien ou fréquente le bitume parisien, cette femme qui a le goût d’explorer crée sa vie au moyen des idées et des croyances.