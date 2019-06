Patrice Ras, diplômé en lettres et en philosophie, est formateur et conférencier depuis 25 ans. Il est également l’auteur d’une cinquantaine d’ouvrages dont trois sur les accords toltèques et deux autres sur la spiritualité méso-américaine.

Mieux vivre avec les accords toltèques, 5 voies pour améliorer son rapport à soi et au monde.

Se libérer de ses croyances limitantes, s’épanouir au quotidien et s’accomplir profondément, telle est la proposition de ce guide qui présente origines, fondements et applications des 5 accords toltèques, définis par le célèbre chamane Don Miguel Ruiz et son fils, Don José Ruiz.

Exercices à l’appui, vous apprendrez comment vous libérer des jugements, mieux communiquer avec votre entourage, dépasser l’égo.

Les accords vous permettront de prendre du recul pour adopter une attitude constructive dans toutes les situations.