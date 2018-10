Mireille, opéra de Charles Gounod, 1ère partie

L’opéra se déroule en Provence au milieu du 19ème siècle.

Mireille, fille d’un riche métayer est amoureuse de Vincent qui l’aime également, mais Vincent est de condition bien inférieure à la sienne, il n’est qu’un pauvre vannier !

Maître Ramon, père de Mireille et véritable despote familial a choisi pour sa fille un riche prétendant, le bouvier Ourrias qui lui aussi est amoureux de Mireille. Lors d’une altercation et aveuglé par la jalousie, Ourrias blesse Vincent et le laisse pour mort.

Allons à l’opéra, présenté par Marie-Thérèse Pfeiffer.