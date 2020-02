Monique Dautemer, conférencière et musicologue

Invitée de idFM Radio Enghien, Monique Dautemer-Loudot est une Conférencière-Musicologue, issue des Conservatoires de Toulon, Marseille et Lyon. Elle a poursuivi ses études supérieures dans les Universités de Lyon II et de Paris/Sorbonne.

Agrégée de l’Université, elle est également titulaire d’un DEA en musicologie de l’Université de Paris/Sorbonne.

Après une carrière d’enseignante de première chaire au Lycée Dumont d’Urville de Toulon, parallèlement enseignante à l’Université d’Aix-en-Provence, de Marseille-Luminy et de Toulon (conceptrice et directrice des études de la licence Tais en musique et Informatique), Monique Dautemer-Loudot poursuit une carrière de conférencière et de rédactrice de programmes pour diverses structures (Opéra de Toulon, Festival de Toulon, Festival de Musique de la Ciotat, Festival de l’Eure poétique et musicale, l’Automne Musical de Taverny.

Monique Dautemer-Loudot signalera au cours de l’émission, les similitudes qui existent dans les oeuvres de plusieurs célèbres compositeurs. Elle citera :

– La symphonie n°1 en sol mineur d’Etienne Méhul (1763-1817) et le 1er Mvt de la 5ème Symphonie de Beethoven (1770-1827)

– L’hymne à l’Agriculture de Jean- Xavier Lefevre (1763-1829) et la 6ème Symphonie de Beethoven(La Pastorale).

– Les Nocturnes de John Field(1782-1837) et les Nocturnes de Chopin(1810-1849)

Monique Dautemer-Loudot évoquera le Requiem de François-Joseph Gossec (1760) qui inspirera les Requiem suivants de Mozart à Berlioz.

Gérard Gasparian, compositeur et pianiste, Directeur artistique du Festival de l’Eure poétique et musical et de l’Automne Musical de Taverny participera à cette émission.

Présenté par Bernard Ventre.