Des mots en Polar et en BD

Pour cette 1ère émission de Novembre de Bulles & Polar, un journaliste et écrivain pour son premier scénario de bande dessinée et un auteur pour son 3ème roman, récit d’amour et de fureur, le souffle des grands espaces, du talent et de l’enthousiasme. Un pur bonheur que je vous convie à partager ce samedi en direct sur IDFM Radio Enghien.

François Armanet pour la BD Le Nouveau Monde aux éditions Dargaud.

Au crépuscule de sa vie, frère Marcos rédige ses mémoires. Il se souvient notamment de son incroyable périple dans le nouveau monde, 18 ans après la prise sanglante de Tenochtitlan (l’actuelle Mexico) par son compatriote Cortés. En effet, en 1520, au terme d’une campagne guerrière sanglante, Cortes s’était emparé du trône de l’empereur aztèque Moctezuma, avec l’aide des indiens Tlaxcala.

En guise de tribut, le chef de ce peuple, Xicotenga avait alors exigé le sacrifice des trois enfants de l’empereur. Cortès avait juste pu négocier la vie sauve pour la fillette. En 1538, frère Marcos arrive donc dans une cité de Tenochtitlan apaisée, gouverné par un Vice-Roi d’Espagne plutôt éclairé et accueillant.

Le jeune moine présente la mission d’évangélisation confiée par le pape, sur les terres situées au nord de Tenochtitlan, vers Cibola, une zone sauvage, dont peu sont revenus vivants. Mais n’en déplaise à Marcos, la réelle motivation de ses compatriotes est de mettre la main sur les légendaires cités d’or.

Durant son court séjour à Tenochtitlan, Marcos a toutefois le temps de partager un repas avec la sublime princesse Dona Isabel, fille naturelle de l’empereur des aztèques, et fille adoptive du Vice-Roi. Il découvre que la belle est promise à un mariage proche avec Nuno Guzman, un chef espagnol autoritaire et cruel. Bien que désormais chrétienne et éduquée à l’occidental, elle refuse de toute son âme cette union…

Franck Bouysse pour le roman Glaise aux éditions La Manufacture de Livres.

Au coeur du Cantal, dans la chaleur d’Août 1914, les hommes se résignent à partir se battre. Là-bas, loin. Joseph, tout juste 15 ans, doit prendre soin de la ferme familiale avec sa mère, sa grand-mère et Léonard, vieux voisin devenu ami.

Dans la propriété d’à côté, Valette, tenu éloigné de la guerre en raison d’une main atrophiée, ressasse ses rancoeurs et sa rage.

Et voilà qu’il doit recueillir la femme de son frère, Hélène et sa fille Anna, venues se réfugier à la ferme. L’arrivée des deux femmes va bouleverser l’ordre immuable de la vie dans ces montagnes…