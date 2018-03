Les Mousquetaires au couvent, opérette célèbre

IDFM radio Enghien se propose de vous raconter l’opérette, Les Mousquetaires au Couvent composée par Louis Varney(1841-1908), qui a laissé son nom à la postérité grâce à ce seul ouvrage.

Les Mousquetaires au Couvent, à la frontière de l’opéra-comique, furent d’emblée un immense triomphe populaire ; elle demeure l’une ds plus célèbres du répertoire d’opérette français et exige des chanteurs de premier ordre.

C’est une opérette en trois actes, livret de Jules Prévet et Paul Ferrier, basée sur un vaudeville d’Amable de Saint-Hilaire et Dupont L’habit ne fait pas le moine (1835) est créée à Paris, aux Bouffes-Parisiens le 16 mars 1880. A la fin de l’année 1880, l’ouvrage en est au chiffre fabuleux de 250 représentations.

Un résumé de l’oeuvre : sous le règne de Louis XIII en Touraine, Le Mousquetaire Gontran aime Marie, nièce du gouverneur de Touraine, et pensionnaire au couvent des Urselines avec sa soeur Louise. Aidé du truculent abbé Bridaine, tous deux s’introduisent dans les lieux déguisés en religieux avec les soutanes qu’ils ont volées à deux pélerins, dans le but d’enlever Marie. Après que Brissac se soit enivré, les deux mousquetaires seront pardonnés.

Les airs célèbres diffusés dans cette émission : Et oui, c’est moi, l’abbé Bridaine, Pour faire un brave mousquetaire, Nous venons de Palestine et Gris! suis-je gris. L’on y entend des interprètes mythiques comme Michel Dens, Duvaleix, Gabriel Bacquier, Lina Dachary et Liliane Berton. Tout se termine dans la joie et la bonne humeur.

Présenté par Maïthé et Bernard Ventre.