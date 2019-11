Muriel Touaty, Science et Humanisme sont indissociables

Muriel Touaty est depuis 17 ans la Directrice générale du Technion France, un extraordinaire institut de recherches créé en 1924 sous l’impulsion d’Albert Einstein dans la région de Haïfa dans l’ancienne Palestine, devenue depuis 1948 le Nord d’Israël.

L’étendue des recherches poursuivies dans cette grande école va de la médecine de pointe, à la robotique, à l’innovation dans l’alimentation, à l’intelligence artificielle, à l’urbanisme, à la sécurité des systèmes de communication, et d’autres encore! Plusieurs Prix Nobel témoignent du niveau d’expertise de ses enseignants-chercheurs et de ses étudiants.

Ouvert à des étudiants de toutes origines, de toutes nationalités, le Technion Haïfa rassemble plus de 20000 étudiants. Ses partenariats avec les universités américaines, chinoises, et avec l’École Polytechnique en France en font l’un des tout premiers centres de recherches au monde. Dans ses gènes, le Technion a le sens de l’application au concret et de la mise à disposition de toutes les découvertes réalisées, et ce qui va avec : l’esprit d’entreprise !

Chaque année le Technion France, dirigé par la visionnaire et très énergique Muriel Touaty organise une journée de rencontres entre chercheurs, entrepreneurs, start-uppers, et c’est le mercredi 11 décembre à la Maison de la Chimie qu’aura lieu cette journée avec en fin d’après-midi le TechnionConnectedLab.

Ouvert à tous, et sur le vaste thème L’homme au coeur de son e-environnement de très grands noms de la science mondiale et de la recherche interviendront dans les différentes tables rondes et en séances plénières, et pour clôturer ce colloque, une soirée conviviale permettra de partager un verre après un concert de jazz.

Dans un entretien passionnant, Muriel Touaty évoque le développement de la recherche, et dans un contexte de doute quant à l’intérêt de la science et de la technologie, elle donne un élan d’optimisme communicatif et d’humanisme sincère !

Tout renseignement sur le site de technionfrance.