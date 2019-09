Musée de l’Outil à Wy dit Joli Village

Dans un endroit protégé, à quelques centaines de mètres du Musée archéologique de Guiry en Vexin, le Musée de l’Outil, situé à Wy dit Joli Village, est le fruit d’une passion pour les objets quotidiens du travail en milieu rural, pour les objets utilitaires dans la maison jusque dans les années 50 du XXème siècle, pour les objets de culte fabriqués selon des traditions ancestrales par des paysans vanniers.

Cette passion est celle de Claude Pigeard qui a vécu dans ce lieu, il y a travaillé comme forgeron, et y a créé de nombreux objets utilitaires ou décoratifs, comme des coqs de clochers ou des girouettes.

Il a rassemblé tout au long de sa vie des collections d’outils d’artisans bourreliers, tonneliers, tailleurs de pierres, charpentiers, etc. La collection présente plus d’un millier d’objets dans un cadre qui a aussi une très ancienne histoire, puisqu’on a découvert des thermes romains du 11ème siècle dont on peut voir encore certains éléments techniques (conduit d’approvisionnement de l’eau, bassin, pierres, foyer).

Claude Pigeard et son épouse Françoise ont également créé un jardin de 2 ha avec une roseraie, un jardin des simples avec des plantes médicinales, et un bouquetier pour cultiver les fleurs des bouquets d’église.

Lieu romantique et plein de charme, ce jardin est ouvert au public.

Le Musée archéologique de Guiry en Vexin et le Musée de l’Outil sont dirigés par Céline Blondeau, et son équipe de jeunes spécialistes, très attachés à la transmission vers tous les publics, aux scolaires comme aux promeneurs.

Gérés par le département du Val d’Oise, ces musées sont d’accès gratuit !