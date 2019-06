Musique à travers les âges et les lieux : d’Asnières sur Seine à Royaumont

Charlotte Rouëssé, présidente de l’association Oya Kephale et violoncelliste, et Sébastien Delprat, choriste et créateur de décors et costumes, présentent une troupe originale d’une cinquantaine de personnes aux métiers divers, ayant la même passion de la musique et montant chaque année une opérette d’Offenbach jouée quelques jours de mai au théâtre Armande Béjart d’Asnières sur Seine, à des fins humanitaires.

Le festival de Royaumont aura lieu du 7 septembre au 6 octobre 2019. Marina Zinzius nous en dévoile la programmation et nous invite tous les jours de l’année à l’abbaye devenue fondation pour le progrès des sciences de l’homme au cœur du Parc Naturel Régional d’Oise Pays de France.