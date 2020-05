Aujourd’hui, nous allons parler musique et handicap et plus précisément de l’association Musique et Handicap 78.

La musique est un moyen privilégié de s’exprimer à travers un geste, une émotion, une vocalisation, une expression personnelle.

Prendre du plaisir à faire de la musique ensemble et mettre la musique à la portée de tous, voilà les objectifs de Musique&Handicap78.