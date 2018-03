quand la musique fait valser les mots

Quelques notes de musique feront valser une BD où s’entrecroisent, meurtre mystérieux, passion amoureuse et schizophrénie et un roman exhumant les fantômes du passé sur fond de guerre, d’occupation et d’épuration.

La chanteuse Christine Audat, la romancière Estelle Tharreau et le scénariste de BD Rodolphe vous convient à un chaleureux moment de partage : soyez au rendez-vous.

Christine Audat pour la sortie de son EP Oda le 9 Mars 2018 ainsi que le concert de lancement au Studio de l’Ermitage, le 27 Mars 2018. La chanteuse franco-péruvienne nous présente son 1er EP, une odyssée musicale onirique entre Paris et l’Amazonie.

C’est une auteure-compositrice inspirée par son amour des polyphonies et rythmes chaloupés, par ses rêves et voyages envoûtants.

Mélodiste, c’est sur sa guitare acoustique qu’elle a choisi de se poser.

Estelle Tharreau pour le thriller De la terre dans la bouche aux éditions Taurnada.

Les vieux de Mont-Eloi savent pourquoi ils s’aiment ou se détestent, même si les autres l’ignorent. La seule histoire à laquelle il faut croire est celle qu’ils ont écrite au musée de la Chênaie.

Elsa refusera cette vérité lorsque sa grand-mère lui léguera une maison perdue dans la forêt, à deux pas d’un village martyr.

Guerre. Occupation. Epuration. Quarante années ne seront jamais suffisantes pour oublier et chasser les fantômes du passé.

Rodolphe pour la BD Je suis un autre aux éditions Soleil.

Le ciel, le soleil, les flots bleus de la Méditerranée, un amour naissant : des vacances de rêve. Mais Peppo et Sylvio, frères jumeaux partagent mal leur bonheur : à trop se ressembler, ils s’étouffent.

Dans cet affrontement fratricide, jusqu’où la jalousie, la douleur et la folie peuvent-elles aller ?