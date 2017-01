Musiques en scène à Mériel, pour grands et petits

Que d’interprètes talentueux pour cette 3ème édition ! Un plateau d’artistes ayant une relation privilégiée avec tous les arts de la poésie à la musique, du théâtre au cinéma écrit Pascal Escande, directeur du festival d’Auvers-sur-Oise qui a participé à l’élaboration de ce festival Musique en scène de Mériel qui se déroule du 27 au 29 janvier à Mériel.

Vendredi 27 Janvier à 9h et 14h : Prévert, Kosma… et moi Voilà ! Une fantaisie musicale et buissonnière autour des chansons de Jacques Prévert et Joseph Kosma. C’est un concert pédagogique pour les scolaires CM1 – CM2. Invitée de l’émission Ballade musicale : Béatrice Fontaine conceptrice de ce spectacle, qui, lorsqu’elle était enfant, a été enchantée par les poèmes de Prévert et la musique de Kosma, cette musique qui est interprétée par Béatrice Fontaine elle-même accompagnée à l’accordéon par Alexandre Leitao, sur une mise en scène de Stéphanie Quint et création lumières Léonard Jerosme.

Samedi 28 janvier à 20h30 : Variations sur l’amour avec Brigitte Fossey, lectrice, et Tristan Pfaff, piano. De Brigitte Fossey, rappelons qu’elle reçut le prix d’interprétation féminine au festival de Venise à l’âge de 5 ans pour son interprétation dans Jeux Interdits, un film de René Clément, qui a marqué le début d’une grande carrière jalonnée de rencontres avec des réalisateurs aussi prestigieux que François Truffaut, Robert Altman et Claude Sautet pour ne citer que ceux-là. Au théâtre, elle a interprété Molière, Marivaux, Tchekhov, Ionesco, Pinter, Planchon, Prévert, Cocteau et beaucoup d’autres.

Le pianiste-concertiste Tristan Pfaff est un invité des scènes les plus prestigieuses : festival d’Auvers-sur-Oise, la Roque d’Anthéron, Liszt en Provence, salle Gaveau, salle Cortot, théâtre du Ranelagh. Il s’est produit en soliste avec plusieurs orchestres nationaux et internationaux. Il connaît un succès grandissant auprès du public. Lauréat du concours Long/Thibaud, révélation classique de l’ADAMI, lauréat de la fondation Banque Populaire et artiste associé aux programmes Génération Spedidam. Tristan Pfaff vit actuellement à Enghien-les-Bains. Il est le directeur artistique du 1er festival ballade musicale organisé par IDFM Radio Enghien qui a lieu les 7, 8 et 9 avril prochain.

Puis dimanche 29 janvier à 16h : le trio Karenine constitué de Paloma Kouider au piano, Fanny Robilliard au violon, Louis Rodde au violoncelle jouera autour d’un titre L’âme russe de l’héroïne de Tolstoï. Au programme, Chostakovitch, Weinberg, Rachmaninov et Arenski.