Nicolas Krauze à Enghien, Debussy à Montmorency

Ballade Musicale vous propose deux bons plans musicaux de la Vallée de Montmorency :

Samedi 13 octobre à 20h30, à l’Église Saint-François d’Assise de Montmorency, un hommage est rendu à Debussy par Olivier Bellamy, voix charismatique de Radio Classique, du violoncelliste Raphaêl Chrétien et du pianiste Michele Innocenti. C’est aussi un hommage à l’univers d’enfant avec la Boîte à Joujoux pour piano et voix récitante. Basé sur un livre d’André Hellé et composé en 1913.

La Boîte à Joujoux est dédiée à la fille du compositeur, Claude-Emma, dite Chouchou.

Hommage à Debussy, c’est aussi le titre de la création pour violoncelle, piano et voix récitante que le compositeur Jean-Charles Gandrille dédie à ce concert. Un texte parlé de Colette extrait du livre Trait pour trait introduit la Sonate pour violoncelle et piano.

renseignement : 01 39 34 98 39 ou billeterie@ville-montmorency.fr.

Vendredi 19 octobre 2018, à 20h30, au Centre des Arts d’Enghien-les-Bains, Nicolas Krauze nous propose un voyage musical et romantique au coeur de l’âme russe en dirigeant l’orchestre de Chambre Nouvelle Europe.

Réunir de jeunes solistes et chambristes européens pour les révéler sur les plus grandes scènes internationales est le pari audacieux de Nicolas Krauze, chef d’orchestre et initiateur du projet. En 15 ans il a réussi à faire de cette formation originale un orchestre de musique de chambre reconnu la fois pour son excellence, sa virtuosité et l’esprit de renouveau qu’il insuffle à la musique classique.

Pour ce concert d’automne, l’orchestre présentera au CDA d’Enghien un programme instrumental aux contrastes passionnés et flamboyants autour de deux siècles de grand répertoire russe avec trois compositeurs : Chostakovitch, Rachmaninov et Tchaïkovski

Renseignements et réservations : 01 30 10 85 59 ou sur le site du centre des Arts d’Enghien-les-Bains.

Interviennent dans cette émission : Le chef d’orchestre Nicolas Krauze, le pianiste Michele Innocenti et le violoniste Jean Moulière.

Présenté par Bernard Ventre.