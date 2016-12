Noël, la beauté bio en coffret

Découvrez les collections naturelles et bio en coffrets cadeaux pour vos préparations de Noël.

Trois invités pour présenter leurs laboratoires et marques en phytothérapie, aromathérapie, cosmétiques et compléments alimentaires.

Pour passer Noël et gâter ceux que vous aimez, faites vous plaisir aussi ! Et n’oubliez pas, les fêtes Noëliques sont synonymes d’excès en tout genre, alors pensez à détoxifier votre corps.

Les 3 marques sont situées en région Rhône Alpes. Elles adhèrent au Cluster label bio et au collectif cosmétiques et bien-être Rhône Alpes. Au label AB et bien d’autres encore.

Première invitée Brigitte Magnat pour Douceur Cerise.Ensuite Cora Lafont et son Laboratoire des Sources. Enfin Patrice Mairot et Son Laboratoire Natavea.