Les nouveautés du disque, parutions récentes et rééditions

Christophe Gravereaux vous propose un florilège d’œuvres de Haydn, Stravinski, Pierné, Caldara, Beethoven, Debussy, Medtner, Mozart et Bach, interprétées par des musiciens exceptionnels et des nouveaux talents promis à de grandes carrières : Karl Böhm, Gundula Janovitz, Alexandre Kantorow, Maria et Nathalia Milstein, Cecilia Bartoli et Sol Gabetta, Christian Ferras et Pierre Barbizet, Esa-Pekka Salonen, Ludmila Berlinskaïa, Juan-Diego Florez, Jean-Guilhem Queyras.

Présenté par Christophe Gravereaux.