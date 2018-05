Nouveaux et anciens disques à découvrir

Connaissez-vous la Médiathèque Intercommunale Maurice Genevoix d’Eaubonne qui fait partie du réseau de la Communauté d’Agglomération Val Parisis ?

Tous les deux mois, cette médiathèque met à la disposition de ses abonnés des productions de l’Adami, sociétés des artistes-interprètes qui gère et développe leurs droits en France et le monde pour une plus juste rémunération de leur talent ; elle les accompagne également avec ses aides aux projets artistiques.

Ainsi, idFM Radio Enghien s’est-il procuré deux magnifiques albums-nouveautés pour les diffuser.

L’un, du quatuor Zaïde composé de 4 jeunes femmes avec au programme le Quatuor en ré majeur de César Franck et une mélodie d’Ernest Chausson interprétée par Karine Deshayes, au piano, Jonas Vitaud. L’autre, un album de 3 cantates de Jean Sébastien Bach BWV 202-152 et 199 avec la voix radieuse de Carolyn Sampson accompagnée par les virtuoses du Freiburger Barockorchester dirigés par Petras Müllejans.

D’autres disques sont mis en valeur dans cette émission : celui notamment merveilleux du compositeur Krommer où la violoniste Nicole Tamestit et sa compagnie nous offre trois œuvres que présente le label Diligence :

Le grand trio en fa majeur pour violon, alto et violoncelle op.92

Le Quatuor en sol majeur pour flûte, violon alto et violoncelle op.92. et Trois Danses Nationales Hongroises.

C’est encore un superbe album que celui de L’Ensemble les Timbres enregistré chez Flora Musica. On y découvre quatre suites de danses pour plusieurs instruments de facture typiquement française, composées par François Couperin, destinées à de petits concerts pour le roi Louis XIV vieillissant, aimant sans doute entendre ces danses qui lui avaient procuré tant de plaisirs dans sa jeunesse.

Le label La Musica vient de sortir l’album Gracias a la Vida distribué par Harmonia Mundi. L’ensemble argentin La Chimera rend hommage aux peuples d’Amérique latine notamment de Bolivie, du Pérou, du Chili et d’Argentine, dans un voyage à travers les pièces baroques de l’époque coloniale, des chants en langue native Guarini, jusqu’aux chansons populaires célèbres d’aujourd’hui.

Simon Schembri, guitariste virtuose et le quatuor Parisi proposent dans le disque Guita Quintets sorti sous le label Granoila trois œuvres de Giuliani, Marchelie et Boccherini.

Enfin pour terminer cette Ballade musicale le pianiste franco-grec Vassilis Varvaresos nous présente son nouveau disque V For Valse produit par le label Aparté. Autour de la valse et des œuvres de Liszt, Schumann, Tchaïkovsky, Scriabine, Rosenthal, Vassilis Varvaresos montre tout le raffinement et la riche sonorité d’un jeune interprète épris de répertoire romantique et moderne et nous offre un programme envoûtant.

Présenté par Bernard Ventre.