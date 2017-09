Les nouveaux disques et les bons plans musicaux

Cette Ballade musicale vous propose la sortie de trois nouveaux disques : le L’intégrale des sonates pour piano et violon de Beethoven par Tedi Papavrami et François Papavrami, un sommet du répertoire. Ottorino Respighi, piano à 4 mains par Giulio Biddau et Norberto C.Respughi, une atmosphère de Rome. Janacek et Schubert par le Quatuor les Dissonances, un sommet du quatuor à cordes.

Les bons plans musicaux nous amènent à Taverny où dans le cadre des heures musicales, IDFM Radio Enghien a enregistré samedi 16 septembre une partie du concert de Christian Morin Art Quartet Indigo avec au piano Patrice Authier, à la contrebasse Patricia Lebeugle, à la batterie Laurent Bataille.

Au programme de cette Ballade musicale : l’annonce du récital Appassionata du grand pianiste Michel Dalberto, nle vendredi 22 septembre à 20h30 Eglise Notre Dame de Taverny puis du concert de la pianiste Delphine Armand et du saxophoniste Christian Wirth le samedi 23 septembre à 20h30 Eglise Saint-Martin de l’Isle-Adam au profit de la construction de l’orgue.

Présenté par Bernard Ventre.