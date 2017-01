Les nouveaux disques classiques

Avec la sortie de nouveaux disques classiques, cette émission vous propose une ballade musicale qui commence par Venise en 1700 qui vit dans un grand feu de joie culturel : on ne songe qu’à se divertir, le jour est employé aux mascarades, la nuit en bals et festin, des temples aux scènes, places, palais, orphelinats, casinos, jardins, tavernes, balcons, quais, canaux et gondoles.

L’ensemble les Accents nous plonge aux plaisirs en l’an 1700 avec Torelli, Albinonii et Vivaldi.

Puis, nous voyagerons entre Orient et Occident avec Komitas, figure marquante et emblématique de l’identité arménienne et en évoquant le compositeur André Hossein d’origine perse, père de Robert Hossein, en passant par Bela Bartok et Debussy. Nous poursuivrons cet itinéraire avec l’orchestre d’Auvergne dirigé par Roberto Forès Veses par un album qui comporte deux chefs d’œuvres pour orchestre à cordes pétris de musique populaire russes et finlandaises avec Tchaikovski et Sibélius.

L’ensemble orchestral contemporain nous invite pour terminer avec le 4ème mouvement de la 4ème symphonie de Gustav Malher sur une transcription d’Erwin Stein pour ensemble de 13 musiciens et qui nous permet de cheminer aux sources de la tradition populaire.

Présenté par Bernard ventre.