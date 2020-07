Nouvelle analyse du programme exploration lunaire

Daniel Harran est docteur ès sciences, maître de conférences en physique.

Depuis plus de quinze ans, il se consacre à l’étude de divers phénomènes inexpliqués par la science, tels que crop circles, ovnis, disparitions d’objets, etc. (8 livres publiés).

A travers l’étude de ces manifestations interdimensionnelles, il cherche à mieux connaître les êtres qui vivent dans les mondes parallèles.

Sa démarche est résolument rationnelle et s’appuie sur des connaissances parfois méconnues.

Le thème : Nouvelle analyse du programme d’exploration lunaire des années 1960-1970 – Des révélations insoupçonnées.

Depuis quelques mois – ou quelques années -, nous sommes très nombreux à prendre conscience que nous vivons une période de plus en plus perturbée. Des forces pernicieuses agissent dans l’ombre et interviennent dans la vie publique, empêchant une évolution harmonieuse de la société humaine.

C’est le développement de mes recherches sur les phénomènes inexpliqués et les manifestations interdimensionnelles qui m’a amené à dévoiler des forces occultes qui, justement, interfèrent avec l’humanité.

Dans le sujet traité aujourd’hui, j’ai le plaisir de vous proposer un éclairage nouveau sur des faits marqués dont la réalité a été déformée par un certain nombre de secrets.