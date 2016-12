Nungesser et Coli, l’enquête vérité sur l’Oiseau Blanc

Une véritable enquête, celle de l’Oiseau Blanc, de quoi s’agit-il ?

Nous connaissons tous l’exploit de la traversée de l’Atlantique Nord, Etats Unis – France, réalisé par Charles Lindbergh à bord de l’avion Spirit of St Louis, arrivé au Bourget le 21 Mai 1927 et nous lui rendons hommage.

Nous ne sommes pas sans ignorer qu’à cette époque des grands défis de l’aviation, et ce, tout juste 12 jours avant, le 08 Mai 1927, deux pilotes français, Charles Nungesser, très expérimenté, un As des As de la première guerre, accompagné de François Coli, ancien capitaine au long cours et vétéran de cette même guerre mondiale, respectivement âgés de 35 ans et 46 ans, ont tenté la traversée Est-Ouest, à bord d’un avion Levasseur appelé l’Oiseau Blanc, l’ont réussi, mais ne sont jamais arrivés à New-York comme ils l’avaient prévus.

Longtemps on a même cru qu’ils n’avaient jamais franchi l’Atlantique Nord et qu’ils s’étaient abimés en mer non loin des côtes françaises. Malgré de nombreuses recherches, aussi bien côté français qu’aux États-Unis, on a jamais retrouvé nos deux pilotes, par contre différentes hypothèses ont été échafaudées et à la lecture de certains rapports il était même mentionné que des morceaux d’épaves pouvant appartenir à l’avion avaient été retrouvé ?

Le mystère est grand, tel un silence trop pesant, pour notre invité, Monsieur Bernard Decre, Pilote et Navigateur, écrivain, qui s’est fondu dans l’esprit d’un Enquêteur pour mettre la lumière sur cet événement. En effet, il déploie toute son énergie depuis 2007 et effectue des recherches magistrales, Il a maintenant des certitudes, son livre coécrit avec M. Vincent Mongaillard intitulé L’Oiseau Blanc, l’enquête vérité chez Arthaud révèlent des témoignages concordants.

Nungesser et Coli auraient dû arriver et amerrir le 09 Mai 1927 dans la baie de New-York, nous savons que la météo n’était pas bonne, mais Charles Nungesser, pilote chevronné savait affronter les éléments et François Coli était un excellent navigateur, que s’est-il passé ?

Nous allons tout au long de cette émission qui est une suite de toutes les recherches de Monsieur Bernard Decre, retracer l’historique de cette aventure, montrer ce que peut être l’enthousiasme d’une foule devant les exploits d’une telle ampleur et, aujourd’hui rétablir une vérité pour que ces deux pilotes, ces deux hommes puissent être honorés dignement.

