Olivia Gay, violoncelliste/la musique d’aujourd’hui

Le premier disque consacré à la musique d’aujourd’hui par Olivia Gay, Horizon(s), est une rencontre entre la violoncelliste et trois compositeurs contemporains ; Philippe Hersant, Petris Vasks et Thierry Maillard.

Au programme, des concertos pour violoncelle peu interprétés : le Concerto n°1 de Philippe Hersant (1989), le Concerto n°1 de Peteris Vasks (1994) et Arckepek de Thierry Maillarf (2014), écrit pour Olivia Gay.

La force d’Olivia Gay est de réussir à créer, avec Horizon(s), une entité incroyablement frappante. L’univers des 3 concertos est semblable : très lyriques et expressifs et touchent au caractère vocal du violoncelle. A 30 ans, lauréate de plusieurs prix internationaux, elle joue avec les plus grands solistes, orchestres et ensembles.

Passionnée par la musique romantique, Olivia Gay est aussi une grande amoureuse de la nature. Son violoncelle chante comme une voix qui explore au-delà des horizons connus, comme pour découvrir des espaces sonores nouveaux mais accessibles à tous.

Invitée par IDFM radio Enghien, Olivia Gay qui possède la musique à fleur de peau, sera accompagnée dans cette Ballade Musicale par Thierry Maillard, pianiste de jazz et compositeur.

Présenté par Bernard Ventre.