Olivier Korber, pianiste-économiste – 1er album

En salle de marché le jour et à la salle de concert le soir, Olivier Korber mène une double carrière de pianiste-économiste. Pour son premier album Double Jeu , il a élaboré un programme autour de la fresque des 12 Études opus 25 de Chopin.avec la Barcarolle opus 60, trois Mazurkas opus 59 et la Polonaise-Fantaisie opus 61. L’album sort le 9 avril 2018.

Olivier Korber a obtenu son Prix de piano dans la classe de Billy Eidi au Conservatoire de la rue de Madrid, tandis qu’il terminait non loin de là sa première année universitaire à Paris-Dauphine. Il termine major de son Master de finance et son mémoire de fin d’études est publié, le motivant à enseigner à Dauphine depuis l’âge de 24 ans. Durant ces années le piano ne le quitte jamais.

Le pari d’interpréter le cycle des Études opus 25 de Chopin lui a offert en 2016 la victoire au Concours International des Grands Amateurs de Piano (1er prix, Prix de la Presse, Prix du Public) un tournant qui propulse définitivement sa carrière de pianiste-concertiste.

Après le festival Chopin de Nohant en 2016, à la Folle journée de Nantes et au Centre de Musique de Chambre de Paris en 2017, Olivier Korber fera ses débuts avec orchestre à Paris en mars 2018 dans le Concerto n° 3 de Rachmaninoff et reviendra se produire le 3 août 2018 au festival 1001 Notes en Limousin.

Olivier Korber est l’invité de IDFM Radio Enghien aux côtés de Tristan Pfaff qui partage son temps entre IDFM, ses nombreux concerts et la préparation du 2ème festival Ballades musicales 2018 dont il est le Directeur artistique (6, 7 et 8 avril, 3 concerts et une conférence Chopin, Sand et Enghien).

