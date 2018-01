Et si on amenait Snoopy et Mistigri au bureau…

Nous sommes 84% à rêver d’amener Tigrou, Milou, Félix et Hercule au travail. Pourtant seul un Français sur 10 pratique le Pets at work.

Ce phénomène de société a pris racine aux USA depuis plusieurs années. 17% des entreprises américaines autorisent le chien au travail, toute l’année !

Google est un exemple. La législation française est plutôt floue, tout au plus elle interdit l’animal de compagnie dans l’administration publique, les établissements de santé et alimentaires. Le reste c’est au cas par cas, établi par le règlement intérieur des entreprises.

Par un vendredi hivernal, J’ai rencontré des maîtres, qui trimbalent tout le temps leur toutou au boulot, lors de la journée co working Oh my dog, it’s friday organisée par Officeriders les Airbnb du professionnel.

Au pavillon des canaux, mes invités sont Coralie Dodds de la start up Officeriders. Séverine Paraillous du site Monanimalprivé.com et Yoann Latouche du magazine Dogs Revelation.

Des études scientifiques, économiques ,sociales et environnementales décrivent les bienfaits du contact quotidien de l’animal de compagnie sur l’homme et sur ses congénères à la maison, au travail, dans la cité !

Pour conclure je vous conseille de lire l’Ecologiste, dernier trimestre 2017. Ce n°50 pose de nouveaux regards sur l’animal un dossier spécial sur 20 pages. Instructif.