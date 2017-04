On ne sait jamais Gilbert Roussel – La complainte de la butte Cora Vaucaire

Une partie de l’histoire de la vie et de la carrière du célèbre accordéoniste Gilbert Roussel qui interprète ici un fox On ne sait jamais, et de Cora Vaucaire qui chante la célèbre valse La complainte de la butte, chanson du film de 1954 French Cancan de l’auteur Jean Renoir, musique de Georges Van Parys, etc.

D’autres chansons comme Carolina et Ça ne va pas changer le monde 1975 par Jo Dassin etc.Et les airs d’accordéon De musique en musique valse musette par André Verchuren, extrait d’un 33 tour original, une mazurka Cascades 1935 par Adolphe Deprince et son orchestre musette, etc.

Une émission culturelle et anthologique avec Ignace enregistrée avec des chansons françaises et étrangères dansantes. Et participez direct au 01 34 12 12 22, le lundi entre 10 à 11 h.

Présentation d’Ignace Rak.