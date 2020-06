On s’dit tout – Avec Anaïs et Nolwenn : Comment éviter les arnaques de vacances

Bonjour !

Notre émission ce mois-ci vous donne des clefs pour réussir vos vacances et éviter les arnaques !

Et comme d’habitude, retrouvez le micro-trottoir, des pauses musicales, vos rubriques people et infos insolites avec une info sur Les héros de Marvel et le cas d’une ville fantôme ou presque !

En termes de conseils lectures, nous vous recommandons Le Guide Ultime pour préparer son voyage sans stress de Kévin Lèbre, un globe-trotteur passionné de voyages et d’aventures.

Au niveau vidéo, nous vous invitons à voir ou revoir le célèbre film Camping avec l’incontournable Franck Dubosc et à vous régaler avec Les Bronzés et Les bronzés font du ski avec la célèbre troupe du splendide dont Thierry Lhermitte, Josiane Balasko Christian Clavier, Marie-Anne Chazel, Gérard Jugnot et bien d’autres !