Osez… ça change tout !

Comment trouver le courage d’entreprendre les changements positifs auxquels nous aspirons ?

Pierre Portevinet Daniel J. Kerrigan se sont appuyés sur des recherches récentes en psychologie et en neurosciences pour proposer une approche innovante et rigoureuse. Leur ouvrage nous aide à cultiver le courage au quotidien pour une vie riche de sens, de satisfaction et de bien-être.

Pierre Portevin coach de vie, sera avec nous pour nous présenter son livre.

Animé par Christine Bourguignon.