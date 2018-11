Stefan Ansermet : chercheur associé et photographe au Musée cantonal de géologie de Lausanne

Esprit curieux est résolument nomade. Il tutoie les minéraux, hante les forêts, arpente les montagnes

Autour de son ouvrage : Osez la nuit

Marcher dans l’obscurité pour réveiller nos sens oubliés.

Marcher la nuit, c’est faire revivre les anciens instincts, ceux que la modernité nous a fait oublier.

C’est faire confiance à son corps et s’y abandonner, c’est vivre plus intensément la marche et le miracle de notre équilibre sur deux jambes. C’est éprouver à nouveau le sol, avec toutes ses particularités, et s’y ancrer fermement. C’est être ici et maintenant, entièrement connectés à nous-mêmes.

Une pratique qui nous recentre et nous fait du bien, sur le court comme sur le long terme.