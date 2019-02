Otello, opéra en 4 actes de G. Verdi – 1ère partie

Au 16ème siècle sur l’île de Chypre, dans le port de Famagouste.

Après avoir vaincu en pleine tempête la marine turque en Méditerranée et assuré l’autorité vénitienne sur Chypre, le général Maure Otello, chef de guerre victorieux, est de retour sous les acclamations de la foule, et retrouve sa jeune épouse Desdemone.

Mais à l’écart, deux hommes semblent ne pas apprécier ce retour :

– Iago, l’enseigne d’Otello, profondément contrarié à l’idée qu’Otello ait pu nommer Cassio, capitaine, et non pas lui, et

– Roderigo, jeune noble vénitien, brûlant d’un amour sans espoir pour sa jeune femme, Desdemone.

Dans l’allégresse qui suit le retour d’Otello, Iago fait boire Cassio qu’il présente à Roderigo comme un rival, et les deux hommes en viennent à se battre en duel.

Otello, indigné, dégrade Cassio et devient la victime de Iago, qui jaloux et vouant une haine féroce à Otello, est prêt à tout pour le détruire ; lentement et très habilement, il profite de cette relation de confiance pour distiller son venin et le persuader que Desdemone le trompe avec Cassio. Otello tombe petit à petit dans les griffes de Iago, et Desdemone plaidant maladroitement la cause de Cassio ne fait qu’accentuer ses doutes.

Otello, désespéré et torturé par la jalousie, exige une preuve tangible de la trahison de Desdemone auprès de Iago qui lui fait alors le récit d’un rêve de Cassio, évoquant son amour pour Desdemone et avoir vu dans ses mains un mouchoir brodé, premier cadeau d’Otello à sa femme.

Il n’en faut pas davantage à Otello, totalement aveuglé par l’amour exclusif qu’il porte à son épouse, pour être convaincu de la soi-disant infidélité de Desdemone et il jure solennellement au ciel de venger son honneur.

Ballade musicale – Allons à l’opéra, présenté par Marie-Thérèse Pfeiffer.