Otello, opéra en 4 actes de G. Verdi – 2ème partie

Iago fabrique tellement intelligemment chaque preuve de la soi-disant culpabilité de Desdemone d’indices apparemment tous plus irréfutables les uns que les autres que même une délégation d’ambassadeurs vénitiens ne permet pas à Otello de retrouver la sérénité, préoccupé surtout par l’éventuelle infidélité de son épouse.

La colère d’Otello ne fait que croître ; devenu ombrageux et totalement aveuglé par la jalousie, il est sous l’emprise de Iago. Desdemone a beau protester à maintes reprises, cela ne change en rien les sentiments que peut avoir maintenant Otello vis-à-vis d’elle, d’autant que reparlant maladroitement de Cassio à son mari ne fait qu’accentuer la rage de celui-ci et renforcer ses soupçons.

Iago a mené le jeu de telle façon qu’Otello croyant à la culpabilité de Desdemone, se pose même la question de savoir…comment la tuer ? ; Iago lui suggère de la punir en lui donnant la mort sur le…lit du pêché ! Lui s’occupant de tuer Cassio ; Iago est alors nommé capitaine.

Ignorant évidemment tout de la machination de Iago, Desdemone est assaillie de sombres pensées, de craintes et de questions alors que son mari qui maintenant lui fait peur, lui a ordonné de l’attendre dans leur chambre. Pour se calmer, elle fait une prière à la Vierge Marie, puis se couche. Elle est réveillée un peu plus tard par Otello qui réitère ses accusations d’adultère et lui demande d’avouer avant qu’il ne la tue.

Se sachant perdue à la suite de l’annonce de la mort imaginaire de Cassio qui seul, pouvait la disculper, elle s’effondre ; Otello se jette sur elle ; en vain, elle supplie, mais il l’étrangle de ses propres mains, avant de se poignarder en découvrant l’effroyable vérité.

