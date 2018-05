Pablo Urquiza : un pont poétique entre la France et l’Argentine

Lors de cette émission, Pedro Vianna recevra le poète, traducteur et musicien Pablo Urquiza qui nous parlera de ses liens avec l’Argentine, la France et l’Europe, son oeuvre poétique constituant un pont entre les différentes cultures.

Pablo Urquiza est né à Córdoba, Argentine. Il réside à Paris depuis 1992 et s’est fait naturaliser français. Professeur de Lettres Modernes, il a enseigné la langue espagnole et la littérature latino-américaine en Argentine et au Mexique. Poète, traducteur et musicien.

Auteur de Asilo personal / Asile personnel (2004, Editorial Argos et Abra Pampa Éditions – deuxième édition Éditions L’Inventaire, Paris, 2014) et Le Véritable Jour / El Día Verdadero (2009, Abra Pampa Éditions) ; la page-paris (en préparation) ; la poesía como un hueso / la poésie comme un os (2000, inédit) ; Poesía en sitio (1991, inédit). Detrás, los cielos (1983, inédit, Première Mention Prix Municipal Luis de Tejeda, Córdoba ) A réalisé et traduit de nombreuses anthologies de poésie, notamment : Entresilences, neuf poètes argentins (Éditions L’Inventaire, Paris, 2004) ; Tucumán, huit poètes argentins (Abra Pampa Éditions, 2006) ; Ultramarine, Ultramarina, cinq poètes de France (2008, Abra Pampa Éditions) ; Santa Fe, huit poètes argentins (2009, Abra Pampa Éditions), entre autres.

Il a publié pour les éditions Le Temps des Cerises, une version française de la Canción de Gesta / Chanson de Geste, de Pablo Neruda. Il fait partie d’importantes anthologies de la poésie argentine, notamment Manos a la Obra (Sol Urbano, Córdoba) et Les Provinces et leur Littérature : Córdoba (Editorial Colihue, Buenos Aires). Il intègre aussi l’anthologie de poésie française Dehors, recueil sans abri (Les éditions Janus, Paris, 2016).

Spécialiste des flûtes indiennes et des anciens instruments de l’Amérique Latine, il a enregistré plusieurs CD (entre autres, El Che vive, Last Call, 1997) et fait partie du groupe emblématique de la musique des Andes, Los Calchakis.