Le Palais de la découverte et la Cité des sciences, deux lieux, une même passion : partager la science

Chaque été l’émission A toi les étoiles se délocalise, et via une ballade à travers la France, vous fait découvrir des lieux dédiés à l’astronomie et l’astronautique.

Pour cette première émission de l’été, A toi les étoiles va vous faire découvrir deux lieux à Paris. Dans un premier temps, elle posera ses micros au Palais de la découverte dans le 8ème arrondissement.

Sébastien Fontaine, Responsable de l’Unité Astronomie du Palais de la découverte nous emmènera dans une visite guidée de cette partie du Palais dédiée à l’astronomie et l’astronautique.

Puis A toi les étoiles se rendra dans le 19ème arrondissement de Paris, pour vous présentez la Cité des sciences et de l’industrie. Brigitte David, médiatrice scientifique de la Cité des sciences et de l’industrie nous fera découvrir l’exposition permanente : Le grand récit de l’univers.