Sophie Marty Elissagaray : Architecte DPLG, énergéticienne, chamane, communicatrice animalière par le dessin et l’écriture intuitifs.

Carole de Finance de Clairbois Photographe animalière, énergéticienne, coach.

Autour de leur livre : Paroles de loups.

Ce livre est un chant du cœur des loups pour l’humanité. « Un matin, nous avons entendu un appel et nous avons décidé de l’écouter. Nous souhaitons que chacun d’entre vous ait un jour la chance d’écouter la Nature l’appeler et puisse se mettre à son tour à son service. »

C’est un livre à expérimenter, à vivre : en le lisant simplement, en mettant en pratique les exercices proposés, ou encore en créant sa propre histoire au fur et à mesure de son cheminement au fil des pages.

De magnifiques photos en couleur permettent aux lecteurs et lectrices de prendre le temps de se laisser apprivoiser par l’animal et son environnement. Chaque page est une invitation de l’animal sauvage à l’écouter, à ressentir, à accueillir son message.

Les loups auteurs de cet ouvrage vivent en clans dans des parcs animaliers en France et à l’état sauvage en Italie. Un livre percutant qui touche au plus près de nous, de notre nature profonde, de notre lien complexe et fascinant à la fois avec le monde animal et la nature sauvage.

Un manuel pratique pour entrer dans le monde de la communication non verbale et intuitive.