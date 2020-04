Partons à la découverte d’associations

Aujourd’hui c’est un voyage au coeur de 4 associations autour de l’environnement et des animaux !

Connaissez vous la BAB, Brigade Animale Bénévole ? Elle défend les animaux maltraités » bec et ongles » ! Elle les prend en charge après signalement, leur trouve des familles d’accueil, des adoptants. Elle propose des formations sur la législation aux magistrats et forces de l’ordre pour être au plus près de la justice des animaux !

Elle compte parmi ses bénévoles et adhérents des gendarmes et des policiers au grand coeur ! Elle sillonne les routes avec sa BAB mobile pour approvisionner les FA ! Mon invité est Enora.

Semeurs de Forêts ! Un titre qui fait rêver ! Cette toute jeune association achète des terrains privés pour y créer des sanctuaires. Planter des essences végétales pour re-donner à l’espace une identité sauvage !

David est le co-fondateur, il est également membre de …

Coop’Les Bains ! Depuis 2 ans cette coopérative alternative propose des produits alimentaires, ménagers locavore, bios, durables, au plus près de l’éco conception ! bref un bel exemple de développement durable !

Vous aimez le mode aquatique ! Savez vous que l’on peut plonger à tout age en scaphandre ou en apnée en IDF ? Immergez vous en symbiose dans les piscines, rivières, lacs, plans d’eau et la mer grace au CIPSM.

Le Club intercommunal de plongée sous marine de Deuil Enghien Montmorency organise et encadre des plongées pour tous !

Quel privilège de partir à la découverte du monde aquatique « pas silencieux du tout » d’après Laureline la directrice technique !