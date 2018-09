Parution de nouveaux disques classiques et baroques

Vous trouverez l’intégrale des concerto op.X de Vivaldi, interprété par Vincent Lucas, une version absolument originale chez Indesens. Toujours chez Indesens, un second album consacré à trois sonates essentielles de l’école française : Debussy, Fauré, Ravel, par la violoniste Tatiana Samouil et le pianiste David Lively. Un raffinement artistique extraordinaire.

Aparte Little Tribeca fait paraître l’album Sonatas et Partitas de Bach par le violoniste Gottfried von Der Goltz, un sommet de virtuosité. Toujours avec Aparte Little Tribeca, le CD de Jean-Paul Gasparian sur les études et sonates de Rachmaninoff, Scriabine et Prokofiev, un disque des contrastes les plus extrêmes aux influences religieuses.

Les messes Fortuna Desperata et une Musque de Biscaye de Josquin Desprez par les choeurs Biscantor et Metamorphoses, dirigées par Juliette de Massy, publiées par la Chapelle des Flandres.

ADN Baroque est un album à vous couper le souffle : l’âme baroque mise à nu avec Bach, Haendel, Rameau, Vivaldi. 21 pièces déshabillées à piano-voix par le contre-ténor Théophile Alexandre et le pianiste Guillaume Vincent.

Enfin le pianiste Arthur Ancelle vient de donner une interprétation éblouissante d’une maîtrise absolue avec l’enregistrement de 3 sonates de Haydn.

Et parmi les partitions anciennes et emblématiques, Ballade musicale vous propose deux duos d’Offenbach, extraits de Lischen et Fritzchen et La Grande Duchesse de Gerolstein avec Sophie von Otter, Laurent Naouri et Gilles Ragon. A ne pas manquer.

Présenté par Bernard Ventre.