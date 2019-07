Pas sage ! Mon livre de méditation anti-clichés

Marianne Leenart, diplômée en 2008 de l’ESSEC et aujourd’hui certifiée par un diplôme universitaire de médecine méditation et neurosciences ainsi que par le Minfulness Training Institute.

Elle enseigne et donne des formations en entreprises, dans des grandes écoles, et auprès des particuliers, pour transmettre cette pratique qui a transformé sa vie en profondeur. Comment se fait-il que j’aie tout pour être heureuse et que je ne le sois pas ? À peine diplômée de l’Essec, Marianne se lance dans l’entrepreneuriat et… bim !

Ce questionnement existentiel vient la stopper net dans son ascension et l’amène à découvrir la méditation. Commence ainsi un voyage PAS SAGE (du tout) aux quatre coins du monde et de l’esprit… qui va secouer toute sa vie.

Ce livre est son carnet de voyage intérieur, un récit sans filtre entre joies et galères, entre chroniques bordéliques et folles méditations.

Un partage d’expérience (et non d’expertise) pour découvrir la méditation autrement, à contre-courant des clichés.

Ce livre ne vous conseillera ni d’être zen, ni de devenir moine, ni de manger végétarien. Vous n’atteindrez pas l’éveil à la fin et n’apprendrez pas à léviter.

Mais il pourrait bien vous aider à vivre plus pleinement. Idéal pour les gens pas sages, les sceptiques, ceux qui pensent que la méditation ce n’est pas pour eux ou qui trouvent cela ennuyeux.

Et pour tous ceux qui galèrent parfois, avec la méditation ou bien avec la vie.