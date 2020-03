Passer son BAFA avec l’IFAC, renforcer sa cyber sécurité, une néo banque et investir dans l’or !

Tatiana Priez, directrice départementale IFAC du Val d’oise, un institut de Formation, d’animation, et de conseil au service des collectivités sur toute la France explique comment on peut passer son BAFA, faire appel à eux pour l’inclusion d’enfants en situation de handicap, être employé si l’on veut faire un service civique ou être apprenti et les demandes des collectivités publiques ;

Benoit Grunemwald, préside ESET France et Afrique francophone une entreprise qui travaille dans la Cyber-sécurité pour protéger les entreprises et les particuliers.

Certains connaissent sans doute l’outil nod32, un anti virus pour nos ordinateurs mais il ne faut pas oublier les nouvelles télévisions car beaucoup sont connectées ou possèdent des caméras ou des micros par lesquels ont peut être rançonnés.

Qu’est ce qu’un cryptomineur, quels sont les défis liés à la sécurité tant pour les particuliers que les entreprises, il donne ses conseils. A lire sur le net : We live security.

Laurent Schwartz, préside le Comptoir National de l’Or depuis 2010, alors qu’il a démarré avec via internet par le site gold.fr. Il achète différents métaux précieux dont l’or bien sûr mais vos bijoux, et vos pierres précieuses. Il a lancé un réseau de concessionnaires en France et recherche des personnes voulant s’installer et devenir concessionnaires.

Les français aiment investir en or, c’est une valeur refuge pour eux , on peut investir de petites comme de grandes sommes.

Jacques-Olivier Schatz, directeur général de la Financière des Paiements électroniques, a créé Nickel, l’une des 1ère néo banques en France, un compte sans découvert autorisé, ni conditions de revenus, disponible pour tous, y compris les interdits bancaires et en 5 minutes chez les buralistes.

Sous contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de régulation, les dépôts doivent être garantie à l’euro prêt d’autant que derrière les actionnaires de cette entreprise se cache la BNP.

Moins de 5 ans plus tard, c’est 1 millions d’utilisateurs grâce au réseau des buralistes.