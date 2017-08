Patrice Marty nous parle des Crop Circles

Patrice Marty, spécialiste des Crop Circle, vient nous en parler au micro d’Etincelles. Il nous explique le pourquoi de ces formations, comment se forment-elles, leurs significations symboliques. Il nous parle des différents types de Crop Circle. Enfin, il nous parle avec enthousiasme des lieux sacrés en Angleterre.

Passionné par le savoir des anciens, il parcourt le monde à la recherche des lieux spirituels et des objets chargés de sens. Patrice Marty effleure le sujet des Crânes de Cristal, des Crânes allongés et des Pyramides, l’occasion de faire d’autres émissions sur ces sujets :

le 25 août 2017, il nous parlera des pyramides puisqu’il reviendra d’un voyage en Egypte

le 1er septembre 2017, Patrice Marty nous parlera des Crânes allongés et lors d’une autre émission, il nous parlera des Crânes de Cristal

Patrice Marty est aussi l’organisateur des salons Bien-Être, Bio et Thérapies de Mandelieu, Bordeaux et Toulouse, ainsi que du Festival de musique Zen, Bien-Être et Spirituelles. Son site savoir perdu regroupe ses recherches, ses conférences et les animations qu’il propose.